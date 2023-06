Vela | Allianz Regatta 2023 | Spadoni a ridosso del podio nell’ILCA 7 | Boschetti e Pianosi in top10 nel kite

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) Si è conclusa la seconda giornata dell’, in corso di svolgimento tra Almere e Lelystad (Paesi Bassi) e valevole come secondo appuntamento stagionale della World Cup diolimpica. Anche oggi le condizioni meteo hanno consentito il regolare svolgimento di tutte le regate in programma per le classi impegnate questa settimana in Olanda. Alessioè sempre il migliore degli azzurri, grazie al suo quarto posto assoluto in classifica generale nel singolo maschile ILCA 7 dopo quattro prove complessive disputate (8-4 i suoi piazzamenti odierni) subito alle spalle del finlandese Valtteri Uusitalo e dei padroni di casa neerlandesi Duko Bos e Willem Wiersema. Piccolo passo indietro in graduatoria ma resistono all’interno dellanel Formula...