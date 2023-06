Vedono i carabinieri e scappano | coppia di amici ‘beccata’ con la droga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 giugno 2023) Pomezia. Alla vista deihanno cercato di cambiare immediatamente direzione. Atteggiamento che non è passato inosservato ai militari che hanno deciso di vederci chiaro sottoponendo i due ragazzi ad un accurato controllo. Nel corso delle verifiche, i loro sospetti si sono dimostrati fondati e i due sono stati infatti trovati in possesso di, “beccandosi” rispettivamente una bella denuncia e un arresto che è stato effettuato deidella compagnia pometina. Di seguito il dettaglio delle operazioni. Incidente mortale sull’Appia: alla guida ubriaco eto, 38enne rischia la denuncia per omicidio stradale I controlli deie laA finire in manette un 21enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...