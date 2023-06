Vaccino Covid | EMA ammette | Può portare a infertilità femminile | interruzione o incremento del ciclo mestruale e aborto spontaneo

...surrogata o utero in affitto nelle prestazioni universali pagate dal Servizio sanitario nazionale Meloni sì che si mette comoda Il renzismo è stato vissuto dal Pd come unpatito senza. ...Senzapiù rischi dalanche a 24 mesi dalla guarigione: infatti, secondo un lavoro pubblicato sul British Medical Journal, più di una persona su 6 tra i non vaccinati riporta effetti del...... nel 2020, allo scoppio della pandemia di- 19, il paese ha insistito sulla necessità che la ... in alcuni casi, si accaparravano dosi disufficienti a vaccinare per ben cinque volte ogni ...

Covid, ecco come sarà il nuovo vaccino monovalente in arrivo in autunno TGCOM

Nella settimana tra il 22 e il 28 maggio, in Sicilia, sono stati 610 i casi di contagio da Covid-19, con un notevole aumento percentuale rispetto ai sette giorni precedenti, pari a +118,64%, e un'inci ...I dati sono contenuti nel report del Dasoe, che però in una nota sottolinea come l'elevato incremento delle nuove infezioni, pur in linea con la tendenza nel territorio nazionale, sia causato anche da ...