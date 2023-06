Va in carcere il 16enne che ha aggredito la prof ad Abbiategrasso | «Non ha saputo spiegare perché l’ha fatto»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Andrà inlo studente di sedici anni che adquesto lunedì ha ferito a coltellate Elisabetta Condò, 51 anni, suadi Italiano e Storia. La decisione del giudice per le indagini preliminari Nicoletta Cremona arriva dopo l’udienza di convalida dell’arresto. Il giovane è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e detenzione di armi. Ai magistrati non hahala sua insegnante, ma ha ammesso le sue responsabilità ma per i magistrati non è stato in grado di fornire «una giustificazione per il gesto compiuto, e non ha formulato alcuna riflessione critica rispetto alla gravità dei propri agiti». L’indagine, che prosegue, è a cura del capo della procura dei minori Ciro Cascone e Giulia Pezzino. Lunedì ...

