L'americano Danny Masterson, star della serie tv 'That '70s show', è stato ritenuto colpevole da una giuria di Los Angeles di due su tre capi di imputazione per stupro. Ora rischia sino a 30 anni

Usa, l'attore Danny Masterson colpevole di stupro - Ultima Ora Agenzia ANSA

