Usa | la Camera approva l' aumento del tetto al debito - Biden | Un passo avanti cruciale

(Di giovedì 1 giugno 2023) L'accordo è passato con 314 sì e 117 no, con quorum fissato a 218 preferenze. A favore hanno votato 165 democratici e 149 repubblicani. La fronda è stata più consistente tra le fila del Gran Old Party:...

McCarthy: 'Il più grande risparmio della storia' Lo speaker repubblicano della, Kevin McCarthy, ha definito l'intesa come 'il più grande risparmio nella storia americana'. I media ...... ma la politique politicienne, si potrebbe dire che, ieri, in commissione Giustizia dellaè ... compresi i Paesi dove la condotta è lecita e regolamentata, come in Canada o negli. Non a caso ...Ladei rappresentantiha approvato l'accordo bipartisan per aumentare per due anni il tetto del debito, in cambio di alcuni tagli al bilancio. Ora tocca al Senato esprimersi prima del 5 giugno,...

La Camera Usa approva l'aumento del tetto al debito. Biden: "Passo cruciale" RaiNews

Ora toccherà al Senato esprimersi prima del 5 giugno, data indicata dalla segretaria al Tesoro americano Yellen come scadenza per evitare un default. L'accordo è passato con 314 sì e 117 no. Biden: ...La Camera dei rappresentanti USA ha approvato l'accordo per aumentare per due anni il tetto del debito, ora tocca al Senato ...