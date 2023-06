Usa | approvato dalla Camera l’aumento sul tetto del debito

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ladei rappresentanti degli Stati Uniti ha recentemente dato il via libera all'accordo bipartisan per estendere per due anni il limite delpubblico, con l'ulteriore condizione di effettuare alcune riduzioni di spesa. Adesso, spetta al Senato esprimersi prima del 5 giugno, data indicata come scadenzasegretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, per evitare il rischio di un default, ovvero la situazione in cui il governo federale non sarebbe in grado di onorare i suoi debiti finanziari. Il presidente Biden ha twittato: “Questa sera laha compiuto un passo fondamentale per evitare il primo default di sempre e per proteggere la storica e faticosa ripresa economica del nostro Paese. Sono stato chiaro sul fatto che l'unica strada percorribile è un compromesso bipartisan che possa ottenere ...

