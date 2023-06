Uomini e Donne | ex troniste e corteggiatrici sconvolte per la morte di Giulia Tramontano | i messaggi

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’opinione pubblica oggi 1 giugno 2023 è sotto shock per la scoperta che, 29enne futura mamma di Senago, Milano, non è scomparsa ma è stata ammazzata dall’uomo che più di tutti aveva il dovere di amarla e proteggerla, ovvero Alessandro Impagnatiello, suo compagno nonché padre del figlio in arrivo. Questa vicenda ha provocato sui social una vera e propria sommossa da parte delle utenti femminili e non hanno fatto eccezione tanti volti noti di, che negli scorsi giorni avevano condiviso l’appello della famiglia diper cercare la figlia scomparsa e che oggi sonodal tragico epilogo della vicenda. I volti noti disotto shock per la tragica fine di...

Giulia De Lellis si è aperta con i suoi follower su Instagram in merito alle sensazioni provate post psicologo. L'influencer ex corteggiatrice diha condiviso con i suoi fan un momento molto delicato per chiunque vada in analisi. Dopo ogni seduta, infatti, le sensazioni sono diverse e ancora di più lo sono per ognuno, ma il ...Come segnalato sul sito internet, la casa di cura fornisce assistenza "coppie infertili, coppie dello stesso sesso esingle che cercano di creare una famiglia attraverso la tecnologia ...Ma non saremmo mai arrivati a darci una questa Costituzione senza la lotta partigiana, senza il sacrificio di tantee tantiche hanno combattuto il fascismo per riconquistare la libertà. ...

Giulia Tramontano è stata uccisa dal suo compagno, dal padre del bambino che portava in grembo. Il dolore sui social è da parte di tutti ma Anna Foglietta si rivolge agli uomini, quelli veri, quelli ...L’hashtag è decollato su Twitter subito dopo la confessione di Alessandro Impagnatiello, che nella notte ha ammesso di aver ucciso la compagna, incinta al settimo mese ...