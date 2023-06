Universo Docente | L’innovazione nell’istruzione che cambia il modo di apprendere Recensioni

Leggi su citypescara

(Di giovedì 1 giugno 2023) Se stai cercando un’esperienza di formazione di alta qualità, flessibile e accessibile,è la soluzione che fa al caso tuo. Questa piattaforma innovativa, promossa da Cs Uniforma srl e Cs Consulting group srl, sta rivoluzionando il settore dell’istruzione, offrendo corsi online di eccellenza con il supporto di docenti qualificati e università prestigiose. Lucia Catalano e Savino Cianci, due figure di spicco nel campo dell’istruzione, sono i cervelli dietro questo straordinario progetto. Con l’obiettivo di combinare le competenze e l’esperienza di entrambi, hanno creato un’opportunità unica per gli studenti di Foggia, Trani e di tutto il territorio italiano.si distingue per la sua vasta offerta di corsi, curati con cura e attenzione per garantire un apprendimento di qualità superiore. ...