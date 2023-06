United Rugby Championship | Zebre Parma | in arrivo il giovane mediano Bozzoni

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) Continua la campagna acquisti dellee la franchigia federale allarga la rosa con un altrotalento proveniente dal massimo campionato italiano. Ha firmato con la squadra emiliana ildi mischia bresciano Filippo, indal Calvisano. Nato a Brescia il 3 gennaio 2003, il 20enne vanta 13 presenze e 4 mete segnate con il Calvisano in Top 10. Figlio d’arte, Filippo si avvicina alall’età di sei anni col club della sua città natale. Terminato l’ultimo anno di U16 si trasferisce a Calvisano dove trova l’azzurro delle nazionali giovanili, rappresentando l’Italia a livello U18, U19 e U20. Nella stagione 2021/22 debutta con i gialloneri in Coppa Italia e nel Peroni Top 10, mettendosi in mostra come uno dei giovani talenti più ...