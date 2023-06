United | Dalot | “Giocare qui è uno dei più grandi onori del calcio”

Diogo, ex Milan, ha prolungato il suo contratto con il Manchesterfino al 2028 (con opzione per un ulteriore anno). Yann Karamoh si lega al Torino fino al 2025 mentre, dopo la salvezza, ...In casa Inter invece si era fatto il suo nome come papabile post - Dumfries, visto l'interesse di vari club, tra cui proprio il Manchester, nei confronti dell'olandese. Diogo(LaPresse) -...Firma UFFICIALE fino al 2028, sfuma un possibile affare per i bianconeri: si lega al club per altri cinque anni. Con la gara di Udine si chiuderà ufficialmente la stagione 2022 - 23 della Juventus. ...

MAN UNITED, DALOT HA RINNOVATO - Sportmediaset Sport Mediaset

Whilst Guardiola and Ten Hag are crafting their line-ups for Saturday's final, with both squads to call upon, who makes it into Sofascore's combined starting XI ahead of the trip to WembleyDiogo Dalot is now a valued member of the Man United first team although he's had to overcome a number of setbacks in his Old Trafford career.