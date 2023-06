UniBG | confermato il sostegno a studenti e famiglie | “Attenzione verso il diritto allo studio”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 giugno 2023) Bergamo. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Bergamo ha approvato mercoledì (31 maggio) il regolamento per la contribuzione studentesca per l’anno accademico 2023/2024, con il quale l’ateneo rinnova il proprio impegno a favore deglie delle loroconfermando le agevolazioni dell’anno precedente, tra cui la no tax area a 26.000 euro a fronte di una disposizione nazionale che la fissa a 22.000, oltre che le agevolazioni ampiamente riviste nel 2022 e i programmi di valorizzazione del merito quali il Top Ten Student. Inoltre, al fine di rendere l’università sempre più inclusiva, e in risposta alle sollecitazioni ricevute nel corso di questo anno accademico, l’ateneo orobico ha introdotto nuovi esoneri totali e parziali a favore di care giver,che diventano genitori nell’anno 2023, ...