Undertaker ha nostalgia | “Il ring è ancora nel mio cuore e nella mia mente”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 1 giugno 2023)è stato tra le punte di diamante della WWE per oltre tre decenni, incutendo timore nei cuori dei suoi avversari e conquistando l’adorazione dei suoi fan. Il suo ritiro ufficiale a Survivor Series 2020 risulta“fresco”, nonostante siano passati ormai anni ed è stato introdottoHall Of Fame lo scorso anno. Nonostante l’ottimo ultimo incontro contro AJ Styles nel Boneyard Match a WrestleMania 36, tra i fan c’è qualcuno che si augura che il Phenom torni a competere. Ma cosa ne pensa il diretto interessato? Emozioni contrastanti Parlando con The Independent,ha parlato delle emozioni contrastanti che prova quando frequenta gli eventi WWE. Il Deadman ha ammesso che avrebbe voluto lottare a WrestleMania 39. “Sono arrivato al punto che se sono a casa, sto bene. È quando mi ...