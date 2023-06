Una poliziotta è stata uccisa a Roma a colpi di pistola

(Di giovedì 1 giugno 2023) Unadi. La donna ètrovata morta nell’androne di uno stabile, questa mattina, intorno alle 11.30 in via Rosario Nicolò, nella periferiana di San Basilio. L’aggressore è fuggito. Unaquesta mattina a. Il corpo della donna è stato trovato nell’androne di un palazzo di San Basilio Sul posto sono intervenute diverse unità della polizia che indaga sull’omicidio. A chiamare i soccorsi è stato un vicino di casa della, dopo aver udito diversidi. Non è ancora chiara la dinamica dell’omicidio. Secondo quanto è stato riferito, il ...

ROMA. Femminicidio oggi alle 11,25 in via Rosario Nicolò, nella periferia romana di San Basilio.donna è stata trovata morta nell'androne di uno stabile. Sarebbe stata uccisa a colpi di pistola. L'aggressore è fuggito. A chiamare la polizia sarebbe stato un vicino di casa della donna, che ha ...libera dal servizio, in forza al commissariato San Basilio, è stata uccisa questa mattina in via Rosario Nicolò. Sarebbe stata attinta alla testa da tre colpi di pistola esplosi da un ...donna, secondo AGI, è stata uccisa da colpi di arma da fuoco a Roma. L'omicidio è avvenuto in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da ...

Roma, spara e uccide una poliziotta a Casal Monastero: trovata senza vita nell'androne della sua abitazione ilmessaggero.it

Una poliziotta è stata uccisa da colpi di arma da fuoco a Roma. L'omicidio è avvenuto in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da al ...Home Cronaca Roma: uccisa una poliziotta a San Basilio, trovato corpo nell’androne di un palazzo Una poliziotta è stata trovata morta nell’androne di uno stabile in via Rosario Nicolò, nel quartiere S ...