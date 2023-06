Una civiltà | prima che un club | l’Europa secondo Meloni da Chisinau

(Di giovedì 1 giugno 2023) Cita San Giovanni Paolo II, a proposito di soggetti protagonisti e potenziali comparse, il presidente del Consiglio nel suo intervento a. E lo fa per definire indirizzi e proiezioni, ma senza dimenticare il punto di partenza:è unadi essere un. Così Giorgiaal summit Epc in Moldavia, alla presenza di 45 leader europei tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tre le priorità significative: Ucraina, Balcani, Africa ovverodeve guardare a Est e a Ovest nel processo di integrazione, deve continuare nel sostegno all’Ucraina a 360 gradi e finché sarà necessario e non deve dimenticare l’Africa. Ucraina & Balcani Mentre i combattenti volontari filo-ucraini hanno dato fuoco a diversi edifici nella città di ...

Credo - aggiunge - che questo vertice sia molto importante, per ribadire alcune cose fondamentali: l'Europa è soprattutto, fondata su valori come la libertà e l'eguaglianza tra gli uomini.'L'Europa non è solo un club, non è solo regole e interessi, ma soprattutto e prima di tutto, èfondata sull'idea che gli uomini siano liberi e uguali', ha detto prima di invitare i ...L'intervista che il direttore de LaCattolica , padre Antonio Spadaro, ha realizzato e pubblicato sul nuovo numero della rivista ... del tribalismo, dell'appartenenza e dell'esistenza di...