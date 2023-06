(Di giovedì 1 giugno 2023) AGI - L'Europa League va al: nella finale di Budapest unacoraggiosa si arrende solo aidopo l'1-1 dei tempi regolamentari che non si era schiodato neppure dopo i supplementari e una partita infinita durata 147 minuti. Decisivi gli errori dal dischetto di Mancini e Ibanez. L'unico a trasformare è stato Cristante mentre Ocampos, Lamela, Rakitic e Montiel sono andati a segno per il 5-2 finale. Usciamo sconfitti ai calci di rigore. FORZASEMPRE!#ASpic.twitter.com/tGRA2RkG9k — AS(@OfficialAS) May 31, 2023 Al 35mo lapassa in vantaggio: il gol è di Paulo Dybala che raccoglie un filtrante di Mancini e infila il portiere Bounou con un rasoterra. Al 44mo su corner delil colpo di ...

Mancini parte bene, ma poi fae sbaglia uno deiche condannano i giallorossi e consegnano l'Europa League al Siviglia. Le pagelle di Maurizio Compagnoni GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI ...... poi, per poco, i due centrali milanesi non si fannodopo un'altra pericolosa palla messa ... Para duedopo una partita in cui ha calamitato ogni pallone, a parte un gol su cui non ha ...Il pareggio del Siviglia è arrivato nel secondo tempo, complice l'del difensore giallorosso ... Il Siviglia vince ai: apre un straordinario no - look Ai, tra Siviglia e Roma non c'...

Un autogol e i rigori beffano la Roma, il Siviglia trionfa 5-2 AGI - Agenzia Italia

Nei istanti successivi alla vittoria ai rigori del Siviglia, l'allenatore della Roma José Mourinho ha voluto compattare ancora il gruppo radunando tutti i suoi giocatori in cerchio e ha tenuto un acco ...Su Corsport: "Che gli vuoi dire", titola stamane in apertura il Corriere dello Sport. Mourinho e i suoi ragazzi perdono l'Europa League ai rigori: 5-2. Dal sogno alle lacrime ...