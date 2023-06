Ultime uscite al cinema

(Di giovedì 1 giugno 2023) Fin dalle sue origini, ilnasce come arte in grado di aggregare le persone: un proiettore, uno schermo e un pubblico al quale mostrare quanto realizzato dagli autori. Nel corso dei decenni, la salatografica è diventata un punto di riferimento per le persone, tutte con in comune il desiderio di viaggiare con la mente e di lasciarsi emozionare dalle immagini e dai suoni in movimento. Fino agli anni Settanta, ilè esistito esclusivamente all’interno delle sale, e lì ha fondato la propria identità. L’espansione della popolarità della televisione negli anni Ottanta e la prima grande crisi del cosiddettotografo ha ridimensionato in parte la centralità delle stesse sale, che hanno conosciuto una ripresa a partire dagli anni Novanta, in particolare grazie ai blockbuster americani, e ha finalmente ...

Al primo posto si attesta in questo caso il numero 77 che ha accumulato ben 266. Sul podio ...il nostro sito Zon.it e la nostra pagina Facebook per rimanere aggiornato sui risultati delle...Olivier Giroud, quattro gol nelledue, vuole chiudere al meglio la stagione: il timbro del francese si gioca a 2,87, mentre la rete di Simone Verdi, cresciuto nel vivaio del Milan, sale ...... colpiti nellesettimane da una tragica alluvione che ha provocato 14 morti, 36mila sfollati,... 'Nondi casa per nessun motivo', 'Non scendete in cantina e ai piani più bassi', 'Non usate ...

Con le ultime uscite, tutte molto politiche, Elon Musk si candida a giocare il ruolo di demiurgo nella corsa alla Casa Bianca - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Il nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, in seguito all'uscita forzata di Stephane Lissner, sarà nominato "entro luglio" e rispetterà gli impegni già presi con i lavoratori. (ANSA) ...Il regista Quentin Tarantino critica il modello delle uscite in streaming dei film e l'anonimato in cui questo li farebbe cadere.