Ultime Notizie – “Una famiglia distrutta | ma grazie a chi ci ha aiutato”

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Una, maa chi ci ha”. Chiara Tramontano, sorella di Giulia, affida ad una storia su Instagram i suoi pensieri, dopo il ritrovamento del corpo della 29enne incinta di 7 mesi, uccisa dal fidanzato convivente, il 30enne Alessandro Impagniatiello. Nel post una foto con lei, la sorella Giulia, il papà, la mamma e il fratello. E il messaggio: “di averci dato la speranza di trovarla.di averci creduto eddal profondo del cuore di una, di fratelli che non hanno avuto la possibilità di cullare il proprio nipote. Di genitori che sono stati privati del diritto di essere tali. La nostrasarà per sempre unita come in ...

Quartieri Spagnoli alle ore 00:30 circa in via Trinità degli Spagnoli 27 , è stato allertato il 112 per un'esplosione. Dalle prime ricostruzioni si è dedotto che poco prima sia esploso un ordigno ...Honeywell e Gesac, gestore dell'Aeroporto Internazionale di Napoli, hanno annunciato la prossima adozione di un sistema di parcheggio informatizzato per gli aeromobili. Si chiama Advanced Visual ...Realtà aumentata e virtuale con una qualità mai vista, secondo levoci Le cose cominciano a farsi interessanti per la realtà aumentata. Una fonte, ritenuta ...non sono altro che fughe di, ...

Guerra Ucraina Russia, le news. Bombardamenti di Mosca su tutto il Paese, 3 morti. DIRETTA Sky Tg24

L'assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti, controllata dal Mef e partecipata dalle fondazioni bancarie, ha approvato oggi il bilancio 2022, che presenta un utile netto di 2,49 miliardi ..."Mi è piaciuta moltissimo, e mi sono sentita anche un po' a Vienna". Questo il primo commento di una triestina che questa mattina ha assaggiato una prima fetta di torta Sacher del Caffè omonimo appena ...