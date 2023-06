Ultime Notizie – “Stakeholder locali proiettati verso visione di futuro”

(Di giovedì 1 giugno 2023) “È stato molto interessante incontrare gliche sempre di più sonoinsieme a noi ad unadi, in cui occorre anticipare quello che sta succedendo sul cambiamento climatico più che adattarsi. Anticipare vuol dire fare dei piani industriali di lungo periodo, avere unachiara di quali sono gli investimenti da fare, di quali sono gli elementi per la decarbonizzazione: tante azioni che dobbiamo fare anche a Bergamo”. Così Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A a margine dell’ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Bergamo. Il bilancio, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i piani di attività previsti per i prossimi anni, sottolinea la forte ...

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Ore prima che venisse ritrovato il corpo senza vita di Giulia Tramontano, la madre aveva parlato alla trasmissione 'Chi l'ha visto'. Alla donna è stato chiesto se Giulia ...A preoccupare, in particolare, è la possibilità di evoluzione dei dissesti innescatisi nellesettimane nelle aree della collina bolognese e romagnola. In pianura, ci sono ancora criticità ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 1° giugno. LIVE Sky Tg24

Chiusura dedicata alle voci sulla Juventus che circolano in questi ultimi giorni: “Non c’è nessun contatto per un ritorno di Dybala alla Juve. Il suo entourage non ha contatti da quando ha lasciato la ...Continua la repressione dei rifugiati siriani in Libano. I politici libanesi stanno incolpando i siriani per la crisi economica del paese.