Ultime Notizie – Siviglia-Roma | Mourinho | “Arbitro sembrava spagnolo”

(Di giovedì 1 giugno 2023) “E’ un risultato ingiusto, ci sono tanti episodi. L’…”. Joséprova a metabolizzare la sconfitta che la suaha incassato nella finale di Europa League contro ilai calci di rigore. “Io dico sempre che si può perdere una finale ma non la dignità: ho perso una sola finale europea, questa, ma mai sono stato così orgoglioso della mia squadra. I giocatori hanno dato tutto. Torniamo a casa morti per la stanchezza e morti perché pensiamo sia ingiusto. E’ stata una finale intesa, con unche. Lamela doveva essere espulso, non viene ammonito per la seconda volta ed è uno dei rigoristi…”, dice a Sky. Il futuro del portoghese è da definire: “Ho un contratto per un’altra ...

... insieme ai militari di Rho, sono al lavoro per scandagliare e ricostruire leore - tra ... A Senago siamo tutti col fiato sospeso, in attesa di" racconta all'Adnkronos Magda Beretta, ...Nicola Porro resta a Mediaset . Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista su Twitter: 'Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni ...Perché non festeggiare anche il divorzio , se la scelta, per quanto dolorosa, porta anche nuova serenità E' quello che ha pensato e fatto, Francesco Palombino , 38 anni, di Pratola Peligna, in ...

Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Preoccupanti attacchi di Kiev sulle regioni russe". LIVE Sky Tg24

Come anticipato negli ultimi mesi dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nell’ambito della formazione e dell’istruzione è ufficialmente istituito il Liceo del Made in Italy «per ...Maledetti rigori. La Roma si ferma a 11 metri dall'Europa League nella finale più lunga di sempre: tra tempi regolamentari, supplementari, recuperi e rigori una maratona di quasi ...