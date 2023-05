Ultime Notizie – Siviglia-Roma | delusione e rabbia allo stadio Olimpico

(Di giovedì 1 giugno 2023) Niente festa davantiper i tifosi dellasconfitti ai rigori della finale di Europa League con il. Il deflusso dprocede senza euforia, trae tristezza e anche, per gli oltre 54mila tifosi che hanno visto la partita dai maxi schermi e che si lasciano alle spalle l’obelisco e il Foro Italico in silenzio e a testa bassa. Portano i colori su bandiere e sciarpe e qualcuno protesta per l’esito della partita considerato ingiusto. Cori contro la Uefa e l’arbitro per il rigore non assegnato. Tra i tanti arti c’è anche chi invece plaude al tifo caloroso e al clima vissuto durante la partita. “Sembrava di essere a ...

... insieme ai militari di Rho, sono al lavoro per scandagliare e ricostruire leore - tra ... A Senago siamo tutti col fiato sospeso, in attesa di" racconta all'Adnkronos Magda Beretta, ...Nicola Porro resta a Mediaset . Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista su Twitter: 'Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni ...Perché non festeggiare anche il divorzio , se la scelta, per quanto dolorosa, porta anche nuova serenità E' quello che ha pensato e fatto, Francesco Palombino , 38 anni, di Pratola Peligna, in ...

Le ultime notizie sulla frana di Argegno, strada provinciale riaperta in tempo record: rimossi i detriti Virgilio Notizie

Doveva essere il cavallo vincente per la conquista di un nuovo mercato, quello tedesco. Nei fatti, a distanza di quattro anni dal primo ingresso nel capitale con il 9,6% delle quote di ProsiebenSat da ...Zalewski per Celik è la mossa di Mourinho in avvio di supplementari, Montiel e Rekik per Navas e l'ex Inter Telles, che si arrende ai crampi, la risposta di Mendilibar: il primo dei due overtime ...