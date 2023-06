Ultime Notizie – Saviano contro Salvini assente al processo | “Minaccia ma poi scappa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Tribunale di Roma, udienza, che mi querelò nel 2018 perché lo avevo definito Ministro della Mala Vita. Oggiavrebbe dovuto testimoniare in unche dura da ben 5 anni, unche ha iniziato e voluto lui, ma ovviamente oggiin Tribunale non c’è”. A scriverlo su Twitter è Robertoche, in un post e un video caricato sui social, si scagliail ministro delle Infrastrutture, che oggi non si è presentato in aula dove avrebbe dovuto testimoniare nelper diffamazionedi lui. “da 5 anni perché un conto ère e blaterare sui social o in televisione, cosa diversa è testimoniare, ...