Ultime Notizie – “Sarà a Nairobi per ‘Un Habitat' ”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Si svolgerà a, dal 5 al 9 giugno, la Seconda Sessione dell’Assemblea del Programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani ‘Un’. A rappresentare l’Italia, ciil sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro. L’Assemblea, che vedrà la partecipazione di numerosi capi di Stato e di governo, ministri, viceministri e sottosegretari, affronterà le tre crisi planetarie che minacciano il futuro del pianeta: cambiamenti climatici, perdita della biodiversità e inquinamento, mettendo al centro il ruolo delle città e della dimensione territoriale, da intendersi sia come sede di innovazione e sperimentazione di azioni e politiche per la sostenibilità, ma anche in quanto luoghi maggiormente colpiti dagli effetti negativi delle crisi globali. “Le città generano l’80% della ricchezza ...

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 1° giugno. DIRETTA Sky Tg24

l'IA ha tutte le carte in regola per rivoluzionare anche il mondo degli investimenti, cambiando le logiche di analisi dei dati. Ecco i titoli ...Le Borse europee perdono qualche giro dopo l'avvio fiacco di Wall Street, dove arrivano le prese di beneficio sui titoli legati all'intelligenza artificiale dopo il recente rally innescato dalle previ ...