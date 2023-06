Ultime Notizie Roma del 01-06-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione e pulito in Ucraina ci fermeremo quando vinceremo quando la usi la smetterà di occupare i nostri territori stiamo lavorando a un vertice di pace con le parole del Presidente zielinski dopo il suo arrivo al vertice in Moldavia oggi Denise ti è arrivato per fare la riunione della comunità politica europea che racchiude 47 paesi inclusi 27 membri dell’Unione Europea la Gran Bretagna e mancano uccidentali da Turchia paesi del Caucaso la presenza di interessi che è stata tenuta segreta fino all’ultimo per motivi di sicurezza come leore si erano rincorsi al cirineu le voci sul suo arrivo chiamo sostenitori della politica delle porte aperte ma l’ingresso di chi è per nella nato tra oggetto del vertice di Vilnius Voi sapete che ...