Ultime Notizie Roma del 01-06-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno Ovviamente gli assist di apertura di giornale ci fermeremo quando vinceremo quando la Russia smetterà di occupare i nostri territori così il presidente ucraino zielinsky dopo il suo arrivo al vertice in Moldavia è arrivato per partecipare alla riunione della comunità politica europea che racchiude 47 paesi inclusi 27 membri dell’Unione Europea la Gran Bretagna i balcani occidentali la Turchia paesi del Caucaso la presenza di tedeschi è stata tenuta segreta fino all’ultimo per motivi di sicurezza leore si erano rincorsi al cinema o le voci sul suo arrivo chiamo sostenitori della politica delle porte aperte ma l’ingresso di chi è per nella nato tra oggetto del vertice di Vilnius Voi sapete che l’Italia in prima fila nel sostegno premier Giorgia Meloni arrivando ...