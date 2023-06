Ultime Notizie Roma del 01-06-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale è stato ritrovato il corpo Giulia era incinta di 7 mesi confessa il fidanzato indagato per omicidio il cadavere della ragazza 29 anni era in un’area verde abbandonata a Senago nel Milanese il convivente ha confessato indagato per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza contro la volontà della donna voltiamo pagina Rai di missili iskander su chi è colpito in ospedale pediatrico ci sono a bambini maschi al Summit della comunità politica europea per l’America non invio di armi munizioni per i patrio sto demente nato l’Ucraina ci entrerà Mosca non può porre vedi Avvia i Modà via il vertice della comunità politica europea in agenda la guerra in Ucraina il Summit al castello Mimì partecipa anche il presidente ucraino zielinski tragica gita studentessa ...