Ultime Notizie Roma del 01-06-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata Un Ben ritrovati l’ascolto da Francesco Vitale Giulia Tramontano uccisa dal suo fidanzato Alessandro impagnatiello la svolta nelle indagini è arrivata durante la notte il convivente ha confessato ai Carabinieri di averla assassinata e ha dato indicazioni per ritrovare il cadavere di giù il corpo senza vita della ventinovenne incinta al settimo mese stato recuperato dagli uomini dell’arma era nascosto in un lembo di terra abbandonato dietro i box di una palazzina in via Monterosa Senago nel Milanese lontano dall’abitazione della coppia ora il PM Alessia Menegazzo titolare delle indagini con l’aggiunta Letizia mannella sta interrogando il trentenne per poi procedere al suo arresto l’uomo indagato per omicidio aggravato e occultamento di cadavere interruzione di gravidanza senza consenso la scomparsa della giovane era stata ...