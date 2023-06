Ultime Notizie Roma del 01-06-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato trovato nella notte il cadavere di Giulia Tramontano la 29enne incinta di 7 mesi di guida sabato sera si erano perse le tracce la donna era sparita dalla sua casa di Senago nel Milanese per il delitto è stato il trentenne Alessandro impagnatiello per omicidio volontario per occultamento di cadavere il trentenne in caserma confessato è fatto ritrovare il corpo della donna nascosta in un lembo di terra dietro ai box di una pala non lontano dall’abitazione della coppia con lui prima di svanire nel nulla la ventinovenne aveva avuto una tremenda litigata a Brindisi si è dato fuoco davanti all’ingresso dell’ospedale Antonio Perrino l’uomo che martedì ha accoltellato la moglie versandole addosso acido Ardo badraoui 30 anni avrebbe tentato di entrare ...