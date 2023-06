Ultime Notizie – Prof accoltellata ad Abbiategrasso | custodia cautelare in carcere per 16enne

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 giugno 2023) E’ stata disposta lainnei confronti del minorenne accusato di aver ferito con un coltello l’insegnante in una scuola di, il 29 maggio. All’udienza di convalida dell’arresto di stamattina, l’indagato ha ammesso la propria responsabilità, non riuscendo a fornire una giustificazione per il gesto compiuto, e non ha formulato alcuna riflessione critica sulla gravità delle proprie azioni. I reati contestati dalla Procura per i minorenni di Milano consistono in tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, e detenzione di armi finalizzata alla commissione del reato di tentato omicidio. La vittima, una docente del giovane aggressore, ha riportato lesioni gravi alla testa, in zona claveare e all’avambraccio destro. Le indagini finora hanno evidenziato che il ragazzo, ...