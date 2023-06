Ultime Notizie – Primo giorno per Di Maio rappresentante per il Golfo | l’esordio anche su Twitter

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 giugno 2023) “in carica comespeciale per l’Ue nel” per Luigi Di, che esordiscesucon un nuovo profilo, dove i suoi ‘cinguettii’ sono riportatiin arabo, scelta d’obbligo visto il ruolo. 1st day in office as EUSR for the Gulf. Ready & fully committed to engage w/ EU Member States & institutions, & each of our partners in the region. So much at stake and so much to do, through genuine dialogue & mutual respect. For our shared security & prosperity. @JosepBorrellF — Luigi Di(@EUSR Gulf) June 1, 2023 “Pronto e pienamente occupato a impegnarmi con gli Stati membri, le istituzioni dell’Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione – scrive l’ex leader M5S e ...