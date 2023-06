Ultime Notizie – “Porte aperte ma valuteremo a Vilnius”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’Italia nella Nato sostiene la “politica delle” e la volontà dell’Ucraina di aderire all’Alleanza “sarà oggetto di un altro vertice, quello di, che è molto particolare e molto importante anch’esso, nel mese di luglio, che è molto vicino. Ci stiamo lavorando”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde, arrivando a Bulboaca, in Moldova, per il summit della Comunità Politica Europea (Epc), alla domanda se l’Italia sostenga o meno un’adesione di Kiev alla Nato. Ma il nostro Paese, continua, “è una delle nazioni che sono in assoluta prima fila nel sostegno all’Ucraina”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione