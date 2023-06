Ultime Notizie – “Orgoglioso del riconoscimento di Centro studi Grande Milano”

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Ricevere il premio ‘Ambasciatorinel mondo’ è importante perché ilè molto prestigioso ed ha riunito un parterre veramente di altissimo livello, ero infatti emozionato di incontrare molte delle persone presenti in sala”. Così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori a margine dell’evento ‘Grandi sindaci: creare città sostenibili’, organizzato dae di cui Bper Banca è sponsor. In questa occasione, il primo cittadino di Bergamo ha ricevuto il premio ‘Ambasciatorinel mondo’ per il qualificato impegno nella candidatura della sua citta? quale capitale della cultura 2023, dopo il periodo drammatico della ...

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...'Sono stato io'. Lo ha ripetuto più volte agli inquirenti Alessandro Impagniatiello, il 30enne barman accusato dell'omicidio della compagna, la 29enne Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. Prima ...I riferimenti nel decreto allenorme non sono puntuali, addirittura in un paio di atenei ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 1° giugno. LIVE Sky Tg24

I bianconeri potrebbero così confermare il piazzamento europeo per il prossimo anno (ma c’è ancora l’Uefa che ha l’ultima parola in merito) e soprattutto nella prossima stagione non avranno zavorre e ...Siamo stati all’avanguardia nell’introdurre i farmaci innovativi e vogliamo continuare in questa direzione per far sì che tutti cittadini possano avere le ultime novità a disposizione, e credo che ...