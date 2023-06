Ultime Notizie – il bilancio di Sostenibilità di A2A

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ben 159 milioni di euro il valore economico distribuito sul territorio del bergamasco nel 2022; 31,9 milioni di euro investiti per il mantenimento e lo sviluppo di impianti e dei servizi; 77% di raccolta differenziata nella città di Bergamo; oltre 41mila tonnellate di CO2 evitate grazie all’attività degli impianti; 4,6 milioni di chilometri percorsi a emissioni zero con la rete di ricarica elettrica. Sono alcuni dei dati contenuti nell’ottava edizione deldiTerritoriale di Bergamo di A2A, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i piani di attività previsti per i prossimi anni. “La sfida dei prossimi anni, per la nostra città, sarà quella di azzerare completamente le emissioni di CO2 e migliorare ulteriormente tutti i propri parametri ambientali. Bergamo, infatti, è ...

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...'Sono stato io'. Lo ha ripetuto più volte agli inquirenti Alessandro Impagniatiello, il 30enne barman accusato dell'omicidio della compagna, la 29enne Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. Prima ...I riferimenti nel decreto allenorme non sono puntuali, addirittura in un paio di atenei ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 1° giugno. LIVE Sky Tg24

In Terra Amara la disperazione farà compiere a Sermin delle scelte inaspettate. Si ritroverà da sola e senza un soldo, e l'unica cosa che potrà fare per vivere sarà lavorare, cosa che non ha mai fatto ...Nel prossimo e atteso The Flash, i fan della DC rivedranno Michael Keaton nel ruolo di Batman. Il regista Andy Muschietti ha svelato che se l'attore avesse rifiutato, si sarebbero trovati in un bel gu ...