Ultime Notizie – Giulia Tramontano | test Dna e finti sms | i sotterfugi di Impagnatiello

(Di giovedì 1 giugno 2023) Alessandro, fermato per l’omicidio della compagnia incinta, aveva anche falsificato undel Dna per dimostrare alla collega con cui aveva una storia che il figlio che portava in grembonon era suo. L’altra donna, un’inglese che lavorava con lui all’Armani Bamboo bar, però, aveva scoperto la falsificazione. Da lì il chiarimento tra le due donne, avvenuto sabato pomeriggio nel locale milanese, senza che il 30enne fosse presente. La collega, a cuiera sentimentalmente legato da un anno, preoccupata perle avrebbe anche offerto ospitalità. “Se hai problemi – le avrebbe detto – puoi venire a stare da me”. La 29enne incinta, però, è rientrata a casa, a Senago, dove l’aspettava il compagno, che – a quanto emerge – dopo due anni ...

... e alcune figure in produzione (dove cerchiamo di allineare i meccanismi alletecnologie e all'AI, in quanto alcune attività sono facilmente sostituibili dall'intelligenza artificiale )". I ......perso letre partite giocate contro giocatori con il rovescio a una mano. L'ultimo successo risale al febbraio 2022, ad Acapulco contro Tsitsipas. Leggi i commenti Scommesse: tutte le...... si riuscirà a firmare per tempo Il Milan proverà e per farlo deve risolvere lequestioni ... i particolari della trattativa col Chelsea Leggi i commenti Calciomercato milan : tutte le1 ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 1° giugno. DIRETTA Sky Tg24

I due gieffini si sono lasciati qualche giorno fa: la Marzoli ha dato il via a una room su Twitter nel quale ha spiegato le sue motivazioni: tutti i dettagli ...Il Carroccio attacca la preside di una scuola, intitolata a una maestra partigiana, perché a fine anno i bambini canteranno l’inno alla resistenza. «Questo è ...