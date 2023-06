Ultime Notizie – Firenze | stop nuovi affitti brevi in area Unesco del centro storico

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il Comune diadotterà un provvedimento per il divieto, non retroattivo, di utilizzare immobili con destinazione residenziale perturisticiin tutta l’del. Lo ha annunciato oggi il sindaco Dario Nardella spiegando che sarà varata una delibera di giunta per introdurre una modifica al Piano operativo comunale con l’obiettivo di sostenere la residenza nel. “Da oggi, primo giugno, prevediamo in tutta l’della città il divieto ad attivare nuove destinazioni d’uso residenziale perturistici– ha detto Nardella – La misura non interessa immobili affittati con Airbnb, affittacamere, ...

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Stava scappando dalla polizia, che aveva cercato di fermarlo vedendolo sfrecciare lungo via Casilina . Erano le tre di notte quando la sua Audi si è schiantata contro la Smart di Aurelio Nicoli, 62 ...La lite è cominciata per una banale questione di viabilità ed è finita con un 58enne egiziano sfregiato al volto: gli è stato infatti tagliato l'orecchio destro con un coltello. Per questa vicenda, ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

ASCOLI - Arriva puntuale, anche per l’estate 2023, l’ordinanza del sindaco Marco Fioravanti che delimita i tratti del torrente Castellano nella zona sotto Porta Cartara in cui ...Però ha vinto poi i playoff di Serie D, guadagnando quindi l'accesso alla categoria superiore. Negli ultimi due anni Raffaele Scudieri sempre allenato l'UniPomezia subentrando a stagione in corso. La ...