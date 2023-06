Ultime Notizie – Carburanti | calma sui prezzi della benzina | i listini di oggi

(Di giovedì 1 giugno 2023) Secondo calo consecutivo,, per le quotazioni dei prodotti raffinati, secondo giorno di quiete per ideialla pompa. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,826 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,829, pompe bianche 1,819), diesel a 1,666 euro/litro (invariato, compagnie 1,671, pompe bianche 1,655).servito a 1,963 euro/litro (+1, compagnie 2,005, pompe bianche 1,880), diesel a 1,807 euro/litro (+1, compagnie 1,850, pompe bianche 1,719). Gpl servito a 0,745 euro/litro (invariato, compagnie 0,757, pompe bianche 0,730), metano servito a ...

... mentre i futures sulle azioni Usa oscillano e scambiano misti, a testimonianza di buonein ...per i futures Usa suggerisce che gli investitori stanno prestando maggiore attenzione alle......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiIn fiamme un distillatore di solventi, i vigili del ...Il primo perché la piscina non avrebbe rispettato le norme di sicurezza, la seconda in quanto non avrebbe badato al bambino, minorenne. Infatti dalla ricostruzione fatta dagli inquirenti i soccorsi ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: esplosioni a Kiev nella notte. Cremlino denuncia attacchi ai civili Virgilio Notizie

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebra la Festa della Repubblica del 2 giugno. “Cari Prefetti, rivolgo il mio saluto a quanti, ricoprendo pubbliche responsabilità, espressioni della ...In uscita appaiono sia Massimo Coda sia Mattia Aramu, i due fiori all’occhiello dell’ultima campagna acquisti estiva, quella per centrare subito la promozione. Coda è approdato ancora una volta in ...