Ultime Notizie – Berlusconi pubblica reddito | resta ‘Paperone’ con 18 milioni ma più povero

(Di giovedì 1 giugno 2023) E’ ancora Silvioil politico più ricco d’Italia, ildel Palazzo. Con un imponibile di circa 18di euro denunciati al fisco il leader di Forza Italia si conferma il ‘numero 1? per patrimonio (soldi, azioni ville e auto), nel Parlamento italiano e a Bruxelles, ma anche tra i leader di partito e di governo. Spulciando l’ultima dichiarazione dei redditi, quella relativa al periodo di imposta 2021 e consegnata nel 2022, contenuta nell’anagrafe patrimoniale dei senatori e visionata dall’Adnkronos, si scopre che l’ex premier (eurodeputato di Forza Italia dal 2019), ha percepito per l’esattezza 17697 mila 119 euro, ben 32di euro circa in meno rispetto a quelli incassati l’anno precedente (50661mila 390 euro). Tra i big dei partiti ...

A preoccupare, in particolare, è la possibilità di evoluzione dei dissesti innescatisi nellesettimane nelle aree della collina bolognese e romagnola. In pianura, ci sono ancora criticità ...Borse: Piazza Affari corre con banche e Recordati Le borse europee guadagnano terreno, con l'attenzione puntata sui dati dell'inflazione della zona euro, che il mese scorso ha ...La media dellequattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 229.500 unità, in calo di 2.500 rispetto al dato della settimana precedente di 232.

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 1° giugno. LIVE Sky Tg24

Champions League 2023/24, il quadro è quasi definito: con il Siviglia che ha vinto l'Europa League abbiamo le 26 squadre qualificate di diritto alla fase a gironi. Le ultime 6 ...Il 35enne centrocampista slovacco ne ha parlato in conferenza stampa: “Il Trabzonspor sarà la mia ultima squadra e giocherò l’ultima partita casalinga sabato. Voglio ringraziare tutti i club in cui ho ...