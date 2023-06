Ultime Notizie – Automobilismo | 1000 Miglia presenta i prossimi eventi negli Stati Uniti

(Di giovedì 1 giugno 2023) In occasione dell’Italian National Day, la celebrazione della Festa della Repubblica Italiana organizzata dal Consolato Generale Italiano a Miami,hato glifuturi che verranno organizzati. La serata, che si è svolta presso il Biltmore Hotel Miami Coral Gable, ha rapto un’importante occasione per annunciare gli sviluppi delle attività della Freccia Rossa sulla East Coast. A corollario dell’evento sono state esposte una Lancia Aurelia B24S Spider America del 1955, una Maserati A6GCS 2000 ‘Monofaro’ by Fantuzzi del 1950 e una Ferrari Dino 246 GTS del 1972, tre esemplari raptivi della storia dell’automobile Italiana.ha confermato ...

Quartieri Spagnoli alle ore 00:30 circa in via Trinità degli Spagnoli 27 , è stato allertato il 112 per un'esplosione. Dalle prime ricostruzioni si è dedotto che poco prima sia esploso un ordigno ...Honeywell e Gesac, gestore dell'Aeroporto Internazionale di Napoli, hanno annunciato la prossima adozione di un sistema di parcheggio informatizzato per gli aeromobili. Si chiama Advanced Visual ...Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...

L'assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti, controllata dal Mef e partecipata dalle fondazioni bancarie, ha approvato oggi il bilancio 2022, che presenta un utile netto di 2,49 miliardi ..."Mi è piaciuta moltissimo, e mi sono sentita anche un po' a Vienna". Questo il primo commento di una triestina che questa mattina ha assaggiato una prima fetta di torta Sacher del Caffè omonimo appena ...