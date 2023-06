Ultime Notizie – Attacco con coltello in una scuola in Svezia | feriti

(Di giovedì 1 giugno 2023) (Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste ferite e almeno tre sono state trasferite in ospedale dopo unsferrato con unin unadi Eskilstuna, nellacentro-orientale. Lo riporta l’emittente Tv4 citando la polizia locale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Ore prima che venisse ritrovato il corpo senza vita di Giulia Tramontano, la madre aveva parlato alla trasmissione 'Chi l'ha visto'. Alla donna è stato chiesto se Giulia ...A preoccupare, in particolare, è la possibilità di evoluzione dei dissesti innescatisi nellesettimane nelle aree della collina bolognese e romagnola. In pianura, ci sono ancora criticità ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 1° giugno. LIVE Sky Tg24

Continua la repressione dei rifugiati siriani in Libano. I politici libanesi stanno incolpando i siriani per la crisi economica del paese.'DURRR' spodesta Antonius. A neanche tre mesi di distanza dal piatto televisivo più ricco di sempre vinto dal player finlandese, Tom Dwan ha ritoccato il record verso l'altro. Ieri notte in una partit ...