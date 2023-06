Ultime Notizie – “Agire insieme per transizione energetica”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Make Italy Green ci accompagna per rendere l’Italia più verde. Siamo convinti che sia necessarioper dare un contributo alla, in quanto il cambiamento climatico è reale e ne vediamo ogni giorno le conseguenze estreme: l’Emilia Romagna è l’esempio più attuale, ma anche il lago di Garda è stato toccato”. Queste le parole di Frank Meyer, Ceo E.On Italia, a margine dell’evento Make Italy Green, organizzato a Manerba del Garda, che è stato opportunità di confronto sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico e un punto di partenza per proporre soluzioni condivise e concrete in grado di fronteggiare queste sfide e rendere l’Italia più verde. “Negli ultimi anni – prosegue Meyer – il lago di Garda ha perso un livello d’acqua pari a 75 cm, una grossa quantità, a causa di una ...