Ultime Notizie – 2 giugno | Meloni scherza con Landini e Bombardieri | “Non saluta sindacati?”’

(Di giovedì 1 giugno 2023)Lino Banfi, poi, mentre si dirige dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia-rientrata dalla Moldova per non mancare al ricevimento ai Giardini del Quirinale per il 2– si imbatte nei segretari di Cgil e Uil Maurizioe Pierpaolo, che la fermano con una battuta: “Presidente, se noni sindacati….”.si ferma per un saluto, dunque ricambia pronta la battuta: “Non mi fate polemica anche qui, eh…”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Stava scappando dalla polizia, che aveva cercato di fermarlo vedendolo sfrecciare lungo via Casilina . Erano le tre di notte quando la sua Audi si è schiantata contro la Smart di Aurelio Nicoli, 62 ...La lite è cominciata per una banale questione di viabilità ed è finita con un 58enne egiziano sfregiato al volto: gli è stato infatti tagliato l'orecchio destro con un coltello. Per questa vicenda, ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

ASCOLI - Arriva puntuale, anche per l’estate 2023, l’ordinanza del sindaco Marco Fioravanti che delimita i tratti del torrente Castellano nella zona sotto Porta Cartara in cui ...Però ha vinto poi i playoff di Serie D, guadagnando quindi l'accesso alla categoria superiore. Negli ultimi due anni Raffaele Scudieri sempre allenato l'UniPomezia subentrando a stagione in corso. La ...