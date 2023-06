UFFICIALE – Spalletti premiato dalla Lega Serie A | allenatore dell’anno 2022 2023

Calciomercato Napoli, nel prossimo weekend sarà l'ultima disulla panchina azzurra. E la sfida a due prende quota Da qualche giorno è ancheche Lucianonon sarà il prossimo tecnico del Napoli. Il toscano vuole prendersi un anno sabbatico dopo aver vinto lo scudetto e De Laurentiis, patron degli azzurri, sta cercando un ...Per il Maradona sarà l'occasione per salutare Luciano: il mister lascia la squadra, ormai è. La Sampdoria chiude un anno difficilissimo, dentro e fuori dal campo. ...Protagonista della festa è dunque non solo la formidabile squadra dima anche il tessuto ... divenuta immediatamente l'innodella vittoria. Ma echi delle imprese, talvolta ...

UFFICIALE – Spalletti, nuovo riconoscimento ricevuto dalla Serie A: ecco la data della consegna CalcioNapoli1926.it

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha vinto il premio allenatore dell'anno secondo la Serie A: il comunicato ufficiale sui social ...Il premio Coach Of The Season della Serie A TIM 2022/2023 è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti.