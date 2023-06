UFFICIALE – Marek Hamsik | a 35 anni | annuncia il suo ritiro dal calcio giocato

Calcio Napoli -Hamsik annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. L'ex capitano del Napoli, ora in forza ai turchi del Trabzonspor, ha dichiarato in conferenza stampa che non farà più il calciatore al termine ...... non armato, che protegge il Presidente Zelensky in territorio vaticano in un atto. ... Con loro solo l'interprete: il francescano ucraino fraViktor Gongalo. Quando si siedono al tavolo ...Il Napoli ha nel 'ciuccio' Pino la sua mascotte, con il pupazzo vestito di bianco e di azzurro che ha passato anche dei momenti bui. Non ... Pino la Mascotte eHamsik ...

Ufficiale: Marek Hamsik annuncia il ritiro Alfredo Pedullà

Marek Hamsik ha annunciato il suo addio al calcio. È stato lo stesso fantasista slovacco a comunicarlo in conferenza stampa e poi con un post su ...Marek Hamsik annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista slovacco, 35 anni, ha dato l'annuncio in conferenza stampa ...