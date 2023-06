UFFICIALE | Annunciato il ritorno di CM Punk in AEW

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 1 giugno 2023) Durante l’episodio di questa notte di AEW Dynamite era atteso un nuovo importante annuncio di Tony Khan. Il presidente della All Elite Wrestling ci ha abituati negli anni ai suoi annunci spesso davvero interessanti e questo non ha fatto eccezione. Come largamente anticipato negli ultimi tempi, infatti, é stato svelato che durante l’episodio di esordio di AEW Collision a Chicago assisteremo ad un grandissimo, quello di CM. #AEW CEO & GM @TonyKhan has just announced that the debut of #AEWCollision on Saturday June 17th at the @UnitedCenter will feature @CM! pic.twitter.com/5ovjNi0U4R— All Elite Wrestling (@AEW) June 1, 2023 CMmanca dalla AEW dallo scorso anno quando dopo aver riconquistato il titolo del mondo fu autore di una conferenza stampa sopra le righe e arrivó per questo alle ...