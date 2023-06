Uefa | tetto alle spese per club? Ceferin ci riprova | NEWS

(Di giovedì 1 giugno 2023) Come riportato dal Times, lavorrebbe provare a mettere unsalariale per ledeieuropei

... da parte del presidente sloveno a capo dell'dal 2016, con la promessa di approntare un ... L'articolo riporta una serie di elementi, tutti convergenti verso la fissazione di unalle spese dei ......Josè Mourinho si fa conoscere dal grande pubblico con il Porto Nel 2002 - 2003 vince campionato e Coppae nel 2003 - 2004 riesce nell'impresa di bissare il titolo portoghese e svettare sul...I dragoni lo avevano ingaggiato nel gennaio 2002 e, dopo una stagione e mezzo, si sono ritrovati suld'Europa. Il successo in Coppaè ai danni del Celtic, sconfitto 3 - 2 nei tempi ...

Il nuovo piano della UEFA: tetto alle spese su mercato e stipendi Calcio e Finanza

Champions, Conference ed Europa League: dai portoghesi alla Roma, lo Special One ha disputato sei finali Uefa (Supercoppe escluse) in carriera. Ha perso solo l'ultima ...La Spagna, alla sua decima finale (record), punta al quinto titolo contro una Francia che venerdì a Tallinn vuole salire per la prima volta sul tetto d'Europa.