Uefa esclude Juventus dall’Europa | un altro ‘favore’ ai bianconeri

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 1 giugno 2023) Gabriele Gravina e Alexander Ceferin discutono della situazionee possibili sanzioni. Risultati attesi a giugno. La finale dell’Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest ha offerto l’occasione per un incontro tra Gabriele Gravina e Aleksander Ceferin. Durante la conversazione, tra i vari argomenti inevitabilmente affrontati, è emersa anche la questione della. Il presidente dell’ha lasciato intendere di non essere soddisfatto dell’esito dei processi sportivi italiani, sostenendo che non abbiano inflitto una punizione sufficiente al club bianconero per le questioni legate alle plusvalenze e alla manovra degli stipendi. A Nyon, avrebbero preferito che la FIGC avesse escluso ladalle competizioni europee, infliggendo una penalizzazione in termini di punti più severa ...