Ue | Meloni in Moldavia | non c' è un' Europa di serie A e una di serie B

(Di giovedì 1 giugno 2023) "L'è soprattutto una civiltà, fondata su valori come la libertà e l'uguaglianza tra gli uomini. Non c'è un'diA e diB ma, come diceva Giovanni Paolo II, è un'che ha ...

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al summit Epc in Moldavia, rispondendo a chi gli chiedeva un parere sull'ingresso futuro di Kiev nella Nato. 'Credo che il grande messaggio oggi sia...' Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al summit della Comunità politica europea in Moldavia. "Questo vertice è molto importante per ribadire alcune cose fondamentali". 1 giugno 2023

Moldavia, Meloni: "Non c'è un'Europa di serie A e una di serie B" TGCOM

In arrivo anche il presidente francese Emmanuel Macron che in Slovacchia ieri ha ribadito l'impegno europeo per l'Ucraina nella guerra scatenata dall'invasione russa oltre un anno fa.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina continuerà a lottare finché non avrà vinto o finché la Russia non smetterà di occupare i loro territori. Queste dichiarazioni sono s ...