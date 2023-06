Ue | Fratoianni | ' essere contrari e votare a favore non funziona | bravo Smeriglio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Oggi il Parlamento europeo ha autorizzato con un voto l'uso del Pnrr per la produzione di armi e munizioni: si tratta di una scelta indecente che tradisce le ragioni di un piano, il Next Generation EU, pensato come risposta solidale alle ferite prodotte dalla pandemia nel segno della transizione ecologica e del miglioramento della condizione di vita della maggioranza dei cittadini". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, sul voto a Strasburgo e dopo il flash mob dei parlamentari dell'Alleanza Verdi Sinistra questa mattina davanti a Montecitorio. "La guerra porta con se l'economia di guerra, spinge la corsa della spesa militare, e lo fa a scapito del futuro. Accogliamo positivamente ogni vocea a questo scempio. Ma è bene ribadire che in politica ci sono delle regole semplici, se si è ...