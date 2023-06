Ue | flash mob Avs | ‘immorale utilizzare fondi Pnnr per armi’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu (Adnkronos) – “Riteniamo sia assolutamente immorale destinare idelalla produzione di armamenti. Lo abbiamo visto in questi giorni, il dissesto idrogeologico ha riempito di fango la Romagna, il caro vita e l’iflazione stanno impoverendo i ceti sociali più deboli. Di questo dobbiamo occuparci, non di armamenti”. Lo ha detto Angelo Bonelli almob dei parlamentari della Alleanza Verdi e Sinistra davanti la Camera in contemporanea al voto dell’Europarlamento sul piana Asap.“L’idea didele della coesione per produrre armi testimonia bene cosa la guerra produce in Europa, cancella la transizione ecologica, l’idea di investire risorse in nome delle generazioni future, il Next generation Ue rischia di trasformarsi in qualcosa di ...