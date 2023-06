Ucraina | Zelensky | Guerra si fermerà quando vinceremo

"Abbiamo proposto diverse formule per la pace in'', ha proseguitodicendo che ''vogliamo ridurre la dipendenza dall'aggressore'' e sottolineando che ''ci servono armamenti e ...... l'impatto di un anno di guerra sui bambini in", pubblicato dalla ong Save the Children lo ...ha affermato che è sbagliato dire che i bambini "sono morti a causa di un conflitto armato" ...01 giu 12:00 Von der Leyen con: notevoli progressi sul percorso Ue 'Ottimo da coordinarsi con il presidentesul nostro continuo sostegno all'. Una pace giusta e duratura è ...

Non c’è dubbio che la Federazione Russ a vincerà nell’operazione militare speciale» in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Valdimir Putin, come riporta Ria Novosti. «Stiamo difendendo la nostra ...“La controffensiva non c’è ma è stata annunciata da tempo: lo scopo è logorare le truppe russe”, così Erri De Luca commenta la situazione attuale della guerra in Ucraina ...